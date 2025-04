Nuovo direttore sportivo Milan, Pellegatti a sorpresa: «Potrebbe tornare in auge quel nome»

Condividi via email

Nuovo direttore sportivo Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha rifatto il nome di Modesto per la dirigenza della prossima stagione

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha rifatto il nome di Modesto per il ruolo di direttore sportivo della prossima stagione in casa Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Oggi ho sentito, ma non ci credo, ma non ci credo, ancora che potrebbe tornare di moda Modesto. Però la figura di Modesto non ha mai avuto grandi conferme nell’ambiente del Milan, quindi sto a quello che mi avevano detto. È una situazione comunque da monitorare».