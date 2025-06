Nuovo CT Italia, Ambrosini esalta Gattuso: «Rino tranquillo è una contraddizione, ma è un bravo allenatore. Tra i suoi preferiti ci sarà…»

Nuovo CT Italia, Massimo Ambrosini, leggenda del Milan, ha commentato la nomina di Rino Gattuso a nuovo allenatore della Nazionale

Massimo Ambrosini, ex centrocampista di Milan e Nazionale, ha condiviso le sue riflessioni sull’amico ed ex compagno Gennaro Gattuso, da poco nominato Commissario Tecnico della Nazionale italiana. In un’intervista esclusiva a Tuttosport, Ambrosini ha offerto uno sguardo approfondito su come immagina Gattuso nel suo nuovo ruolo e sulle sue aspettative per il futuro della Nazionale.

“Ci siamo sentiti domenica, volevo fargli un in bocca al lupo di cuore. Sono felice”, ha esordito Ambrosini, sottolineando il suo legame con Gattuso. Interrogato su come immagina l’ex compagno in questi giorni e nei prossimi mesi, Ambrosini non ha esitato: “Me lo immagino sul pezzo. Rino tranquillo è una contraddizione. Credo che dovrà aspettare il precampionato e le prime due giornate. Difficile farsi adesso un’idea di quella che sarà la situazione a fine agosto, quando dovrà fare le convocazioni. Studierà, penserà, telefonerà, ammesso che non lo abbia già fatto, e vedrà l’Under 21 perché secondo me può esserci qualcosa di interessante: Koleosho ha freschezza e brillantezza che all’Italia mancano, però da valutare a un livello superiore. Lo stesso per Gnonto e Baldanzi”.