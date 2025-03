Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, continua la ricerca del profilo giusto: un nome a sorpresa potrebbe spuntarla. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato da calciomercato.com, Giorgio Furlani, CEO del Milan, segue tre importanti profili in vista della prossima stagione come possibile sostituto di Sergio Conceicao, attuale tecnico dei rossoneri.

Oltre ad Allegri e Conte, che restano tuttora in pole, c’è anche Cesc Fabregas. L’attuale tecnico del Como potrebbe spuntarla a sorpresa, anche se sull’ex centrocampista del Barcellona c’è anche la Roma.