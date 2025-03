Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic e Furlani sfogliano la margherita: sono tre i profili in corsa

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, dopo la scelta del direttore sportivo verrà presa la decisione anche sul tecnico: tre i nomi in lizza

Come riferito da Repubblica, sono giorni importanti in casa Milan in vista della programmazione della prossima stagione.

Paratici resta l’uomo in cima alla lista del Milan per il ruolo di ds, seguito da D’Amico (le sue quotazioni sono in rialzo) e Tare. Chi si aggiudicherà la corsa dovrà con ogni probabilità scegliere il nuovo allenatore: De Zerbi è uno dei nomi, con Fabregas e Conte.