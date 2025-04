Nuovo allenatore Milan, incredibile suggestione Ancelotti! Sirene importanti, lo scenario

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, spunta la clamorosa suggestione Carlo Ancelotti per la panchina della prossima stagione: concorrenza di Roma e Brasile

Clamoroso aggiornamento fornito da Il Giornale sul futuro della panchina del Milan in vista della prossima stagione, con il destino di Sergio Conceicao ormai segnato. Alla lista dei candidati un posto d’eccezione lo occupa, in caso di separazione dal Real Madrid, il grande ex Carlo Ancelotti.

I rossoneri sognano il ritorno del tecnico di Reggiolo anche se la concorrenza non manca: sull’italiano infatti ci sono anche la Roma e la nazionale brasiliana.