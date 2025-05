Nuovo allenatore Milan, Pedullà assicura: «Questo tecnico non va escluso dal taccuino dei rossoneri»

Nuovo allenatore Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha confermato come Maurizio Sarri sia ancora una possibilità per i rossoneri

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha dato questo importante aggiornamento sulla panchina del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «In caso di addio di Gasperini, l’Atalanta valuterà anche il nome di Maurizio Sarri che per questo motivo in queste ore non prende decisioni e aspetta anche la scelta del Milan dopo i contatti con la Lazio».