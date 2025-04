Nuovo allenatore Milan, Sarri scala posizioni! Confessione del tecnico, Furlani prende nota

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Maurizio Sarri scala le gerarchie: potrebbe essere lui il nuovo tecnico rossonero a partire dalla prossima stagione

Come riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, ha fatto il punto sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione.

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Pedullà ha spiegato come Maurizio Sarri, nonostante abbia rifiutato il Milan a dicembre non volendo accettare un contratto fino al termine della stagione, sogna di allenare il Diavolo ed è uno dei candidati più autorevoli per il post Conceicao.