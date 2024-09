Nuovo allenatore Milan, CLAMOROSO RETROSCENA! Ibrahimovic ha contattato LUI, la risposta SPIAZZA lo svedese

Nuovo allenatore Milan, clamoroso retroscena! Ibrahimovic ha contattato Xavi, la risposta spiazza lo svedese

Importante retroscena svelato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X relativamente al futuro di Xavi, ex tecnico del Barcellona accostato anche al Milan in estate:

PAROLE – «Recentemente Xavi Hernández ha ricevuto alcune chiamate interessanti, come ha appreso Relevo. L’ex tecnico blaugrana però risponde sempre la stessa cosa: non è ancora pronto per tornare in panchina. La sua idea è quella di proseguire con il suo anno sabbatico».