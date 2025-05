Nuovo allenatore Milan, Pellegatti sgancia la bomba: sulla panchina rossonera l’ha detto veramente!

Nuovo allenatore Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha fatto il punto sul futuro della panchina del Diavolo

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha parlato così della panchina del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «Per Italiano secondo incontro e non c’è stata la firma: magari arriverà al terzo o al quarto. Lo dico perché è sempre uno dei candidati preferiti. Le voci sono tante e io ve le riporto, sarebbe poco serio indicare l’uno o l’altro. Tare continua a parlare con varie figure: sta ritornando di moda Thiago Motta, c’è Gasperini che potrebbe liberarsi dall’Atalanta. C’è un’ipotesi paradossale dei colleghi di Sky che dice che in caso di difficoltà potrebbe riaffacciarsi l’ipotesi clamorosa della conferma di Conceiçao, vista la stima di Tare per il tecnico. Il ‘non abbiamo fretta’ è ciò che mi fa fare la pelle come un cappone, tutta raggrinzita».