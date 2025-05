Nuovo allenatore Milan, Cardinale stanzia il budget! Tare e Furlani già avvisati, non sono ammesse deroghe

Nuovo allenatore Milan, Gerry Cardinale, patron del club rossonero, ha stanziato il budget per il tecnico che dovrà prendere il posto di Conceicao

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha dato un importante aggiornamento in casa Milan sulla situazione nuovo allenatore:

PAROLE – «Mi han detto questa mattina che il budget per l’allenatore è 3 milioni e mezzo. 3 e mezzo forse potrei prendere Italiano, ma quelli bravi a 3 e mezzo non vengono. Non viene Conte, non viene Allegri, potrebbe arrivare Fabregas certo, vengono allenatori non affermati».