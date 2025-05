Nuovo allenatore Milan, torna in pole questo nome! Trattativa difficile ma... Le ultime

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, potrebbe tornare su Thiago Motta come tecnico per la prossima stagione

Secondo le ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, la pista più promettente per la panchina del Milan sembra essere quella di Thiago Motta, che ha avuto un’esperienza deludente alla Juventus. Il Milan aveva già cercato di ingaggiare Motta un anno fa, dopo la sua grande stagione al Bologna, ma i bianconeri erano stati più veloci a muoversi e lo avevano portato a Torino.

Ora, dopo la sua esperienza non soddisfacente alla Juventus, Motta sembra essere nuovamente sulla lista dei possibili candidati per la panchina del Milan. La sua esperienza e le sue qualità come allenatore lo rendono un’opzione interessante per il club rossonero, che potrebbe vedere in lui un profilo adatto a guidare la squadra al successo. Il Milan dovrà valutare attentamente le opzioni e decidere se Motta sia il tecnico giusto per raggiungere gli obiettivi della prossima stagione.