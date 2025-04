Nuovo allenatore Milan, Furlani prende nota! Aumenta la concorrenza, in corsa anche quel club

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani prende nota del forte interesse del Napoli per Massimiliano Allegri: aumenta la concorrenza

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Nicolò Schira, noto giornalista sportivo, ha parlato così del futuro di Max Allegri, tecnico accostato anche al Milan:

PAROLE – «Allegri in orbita Napoli? Ha fatto la stessa cosa Marotta nel 2020 prima del summit di Villa Bellini: bloccò Allegri nel caso in cui Conte fosse andato via. I grandi club fanno così e si strutturano per ogni evenienza, mica si può pensare che De Laurentiis, Chiavelli e Manna aspettino il 28 maggio per muoversi?».