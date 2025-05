Nuovo allenatore Milan, l’annuncio di Moncada: «Abbiamo fiducia il Conceicao, a fine anno faremo questo». Le ultimissime sui rossoneri

Roma-Milan, penultima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri perdere 3-1. Nel pre partita, ai microfoni di DAZN, Moncada ha protetto Conceicao.

«Conceicao? Abbiamo fiducia in Sergio, ha fatto di tutto per noi. È arrivato a gennaio e non era facile, siamo qua per supportarlo oggi e a fine stagione faremo un punto della situazione, è normale. Fiducia in lui, è un bravo allenatore».