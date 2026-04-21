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Nuovo allenatore Milan, Furlani si cautela? Allegri verso la permanenza ma quel nome resta sul taccuino
Nuovo allenatore Milan, Allegri viaggia verso la permanenza ma Furlani continua a monitorare il profilo di Vincenzo Italiano
Il futuro di Vincenzo Italiano sembra essere giunto a un punto di svolta. Dopo una stagione complessa sulla panchina del Bologna, culminata con le recenti frizioni post-sconfitta contro la Juventus, il tecnico nato a Karlsruhe è destinato a lasciare i rossoblù al termine del campionato.
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Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il profilo di Italiano è da settimane al centro delle riflessioni dei principali club italiani, pronti a contendersi uno degli allenatori più ricercati del panorama nazionale per il ciclo 2026/2027.
Nuovo allenatore Milan, Italiano tra Roma, Napoli e Diavolo: gli scenari
La corsa alla panchina di Italiano vede coinvolte diverse piazze storiche, ognuna con motivazioni differenti:
- Roma: Il nome del tecnico piace moltissimo a Claudio Ranieri e al direttore sportivo Ricky Massara. In un ambiente giallorosso che rischia di dover ricostruire il proprio progetto tecnico, Italiano rappresenta la prima scelta per dare un’identità tattica definita alla squadra.
- Napoli: Aurelio De Laurentiis stima Italiano dai tempi della Fiorentina e potrebbe affondare il colpo per portarlo all’ombra del Vesuvio, vedendo in lui l’erede ideale per il suo calcio offensivo.
- Milan: Sullo sfondo resta la posizione del club rossonero. Sebbene Massimiliano Allegri abbia recentemente blindato la sua permanenza (“Proseguiremo insieme”), la dirigenza di via Aldo Rossi monitora l’evolversi della situazione. Italiano rimane una priorità per la dirigenza nel caso in cui il rapporto con il tecnico livornese dovesse subire scossoni improvvisi, magari legati alle sirene del Real Madrid o della Nazionale.
Nonostante le rassicurazioni di Allegri dopo la vittoria di Verona, il nome di Vincenzo Italiano aleggia come una suggestione concreta per il futuro del Diavolo, confermando come il Milan voglia farsi trovare pronto per ogni eventualità tattica nel percorso verso il 2027.