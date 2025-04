Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic e Furlani hanno un preferito! Nome a sorpresa, può arrivare lui

Nuovo allenatore Milan, il candidato che può spuntarla nella corsa alla panchina rossonera della prossima stagione è Vincenzo Italiano

Come riportato da Repubblica, e in particolare dal giornalista Andrea Sereni, c’è un nome in pole per la panchina del Milan della prossima stagione in caso di addio di Sergio Conceicao:

PAROLE – «Panchina Milan: dovessi mettere un euro forse lo metterei su Vincenzo Italiano più che su Allegri in questo momento. Nonostante Italiano stia facendo benissimo con il Bologna e bisognerebbe capire se c’è il modo di portarlo a Milano».