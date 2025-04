Nuovo allenatore Milan, una pista non va assolutamente scartata! Può tornare in panchina

Nuovo allenatore Milan, in casa rossonera non va scartata assolutamente l’idea che porta a Maurizio Sarri, attualmente libero dopo l’esperienza alla Lazio

Come riportato da calciomercato.com, per la panchina del Milan della prossima stagione non va scartato il nome di Maurizio Sarri:

PAROLE – «In queste settimane il suo profilo è stato accostato a Milan e Roma, due società in cerca di un allenatore per la prossima stagione perché sia Conceiçao che Ranieri – per motivi diversi – sono destinati a lasciare le rispettive panchine. Occhio anche alle piste Atalanta con Gasperini sempre più vicino all’addio a fine stagione, e Fiorentina se dovesse andare via Palladino: quella panchina viola è sempre stata un suo pallino. Non è da escludere una nuova avventura all’estero dopo la stagione al Chelsea nel 2018-19 (un Europa League alzata al cielo), magari proprio in Premier League».