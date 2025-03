Nuovo allenatore Milan, un nome su tutti per Furlani: questo l’obiettivo!

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, ha scelto Max Allegri: il tecnico è pronto a portare la seconda stella ai rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha già individuato l’allenatore della prossima stagione: Max Allegri. Il livornese ex Juve, che è in pole rispetto ad altri pretendenti, è carico e voglioso di rientrare dopo un anno di stop e vede nel Milan la piazza ideale.

Non solo per la conoscenza dell’ambiente (in rossonero c’è già stato dal 2010 al gennaio 2014) ma anche per una situazione economica florida a differenza di quella alla Juve, e nonostante la probabile assenza della Champions League, ma soprattutto per una rosa forte che Allegri ritiene da scudetto con pochi acquisti mirati. La strada del grande ritorno è tracciata.