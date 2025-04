Nuovo allenatore Milan, Furlani tentato da quel nome! Può scalare le gerarchie, retroscena clamoroso

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, torna a pensare anche a Vincenzo Italiano per la panchina della prossima stagione

Gianluca Di Marzio ha dato un importante aggiornamento sulla panchina del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «A nomi che vengono quotidianamente accostati alla panchina del Milan, aggiungerei anche quello di Vincenzo Italiano perchè piace molto ai dirigenti rossoneri e a Furlani. E’ sicuramente nella lista del Milan, non so in quale posizione ma piace. Italiano ha 2 anni di contratto col Bologna, non sono ancora iniziati i colloqui per il rinnovo, non credo che voglia iniziare la stagione con un solo anno di contratto. Vedremo se qualche big come Milan e Roma penserà a lui. Vedremo se Paratici farà anche il suo nome».