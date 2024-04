Nuovo allenatore Milan, Fontana: «Conte? Spero di no, ecco chi mi piace! Su San Siro...»

Attilio Fontana è intervenuto sul palco dell’evento organizzato da Il Foglio a San Siro. Il pensiero sul nuovo allenatore del Milan

Le parole di Attilio Fontana, intervenuto sul palco dell’evento organizzato da Il Foglio a San Siro. Il pensiero sul possibile nuovo allenatore del Milan:

NUOVO ALLENATORE – «Io Conte non me lo auguro, è un grandissimo allenatore ma che stressa troppo le squadre e con il quale non si fa un programma a lungo termine. A me piace molto De Zerbi»

BATTUTA SULL’ INTER – «Se aveste organizzato questo evento una settimana fa sarei stato più contento, ma va bene lo stesso (ride, ndr). Sport fondamentale per la Lombardia, soprattutto per la coesione sociale. Abbiamo eccellenze: la vittoria dell’Inter in Serie A, l’Olimpia nel basket nella passata stagione e siamo la regione più medagliata nelle Olimpiadi»

SAN SIRO – «In ogni caso qui si farà l’inaugurazione del 2026 delle Olimpiadi. Importante che le due squadre abbiano uno stadio che sia compatibile con le necessità delle due squadre, che sia un asset per competere ad alti livelli. È una necessità impellente. Auspicavo si prendesse una decisione e si partisse coi lavori. Che sia San Siro, che sia un nuovo stadio da un’altra parte comunque qualcosa si deve assolutamente fare».