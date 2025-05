Nuovo allenatore Milan, Di Marzio chiarisce la situazione: ecco tutti i nomi. Segui le ultimissime sul club rossonero

Attraverso il proprio sito ufficiale, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha dato un importante aggiornamento sul futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche alla panchina del Milan della prossima stagione in caso di divorzio da Conceicao:

PAROLE – «Come detto per Pioli, anche Allegri non è sulla lista dei candidati per la panchina della Roma. Da tenere in lista, al momento, ci sono invece Farioli, Vieira, Gasperini, Xavi e Fabregas, che però è tentato anche dalla corte del Bayer Leverkusen».