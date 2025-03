Nuovo allenatore Milan, una decisione è stata presa: il prescelto sarà...

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, in casa rossonera hanno stabilito l’identikit del possibile successore di Sergio Conceicao: sarà italiano con un passato vincente

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan hanno deciso l’identikit dell’eventuale successore di Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri.

Milan: anche l’allenatore sarà italiano, meglio se con un passato vincente alle spalle. Insomma, un tecnico che non sia una scommessa, che abbia alzato trofei importanti e che sia una guida da seguire… automaticamente per il gruppo. Cosa che non è successa con Fonseca.