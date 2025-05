Nuovo allenatore Milan, De Grandis spiazza tutti: lui il tecnico perfetto per i rossoneri

Nuovo allenatore Milan, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato del futuro di Antonio Conte: il salentino perfetto per i rossoneri

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così di Conte, accostato anche alla panchina del Milan:

PAROLE – «Lui è un tecnico che si esalta in un ambiente che ha bisogno di riscatto, in questo senso potrebbe fare ancora meglio al Milan, dove non avrebbe nemmeno la Champions. Detto questo non so come mai decida di andar via quando avrebbe la possibilità di difendere lo Scudetto conquistato, forse non c’è più empatia con l’ambiente. Di diverso tra Tudor e Motta c’è che abbiamo visto dei giocatori crescere, al di là dei numeri. Noi sappiamo che Thuram è un punto fermo assoluto, che Yildiz ha cominciato a fare la differenza, nelle ultime partite abbiamo un centravanti che sta giocando con una certa consistenza e ha fatto due gol, secondo me è cambiato qualcosa ed è una squadra più verticale ed è più riconoscibile. Prima con Thiago Motta era un laboratorio continuo, non si è mai vista una squadra definita e giocatori che davano delle garanzie. Poi la media punti è simile e non si può dire che Tudor abbia stravolto nella funzionalità dei punti e del risultati la Juventus».