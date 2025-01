Nuovo allenatore Milan, c'è un nome in pole! Conceicao avvisato, una parte della dirigenza... Ultimissime

Nuovo allenatore Milan, in pole, in caso di esonero di Sergio Conceicao, ci sarebbe Max Allegri. Alternative Xavi e Terzic

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan è già in bilico la posizione di Sergio Conceicao, tecnico arrivato a fine dicembre per sostituire l’esonerato Paulo Fonseca.

Se il Milan dovesse clamorosamente trovare un terzo allenatore, su chi andrebbe? Da un lato c’è chi spinge ancora per un giochista (Xavi, Terzic), ma nel club qualcuno comincia a pensare che serva un conoscitore della Serie A per raddrizzare la barca, uno come Allegri.