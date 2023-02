Nosotti: «Il cambio di modulo di Pioli ha un senso, vi spiego»

Marco Nosotti, noto giornalista, ha analizzato il possibile cambio di modulo di Stefano Pioli in vista di Inter-Milan di questa sera

Intervenuto a Sky, Marco Nosotti ha parlato così del possibile cambio di modulo di Pioli nella sfida di questa sera tra Inter e Milan:

«I principi non cambiano, lo fanno un po’ gli interpreti e le posizioni. Non puoi costringere il centrocampo a due a portare la croce, è necessario recuperare qualche pallone in più. Credo che Pioli voglia tenere anche più il palleggio, più qualità, con un uomo in più a centrocampo. La figura del trequartista nel Milan è complessa e in questo momento il tecnico non ha gli uomini che possono fare meglio».