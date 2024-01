Nosotti analizza: «Pioli vuole stupire tutti, per lo scudetto è giusto fare così»

Il giornalista Marco Nosotti ha commentato le parole di Pioli sulla lotta scudetto e si è espresso sulle possibilità per il Milan

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Marco Nosotti si è espresso così riguardo le dichiarazioni di Stefano Pioli sul tema della lotta scudetto del Milan con Inter e Juve.

PAROLE – «Pioli pensa ancora a stupire, o meglio prendere in contropiede chi lo vede già lontano dal Milan. Penso sia giusto che pensi, all’interno del proprio gruppo, che il massimo che possano dare sia quello di tornare in gioco per lo scudetto. È giusto che tu ci possa provare: il Milan nelle ultime 5 partite è imbattuto. Sta continuando ad essere quel Milan che è la squadra con la percentuale più alta di realizzazione dopo l’Inter, e non c’è Leao, il quale oltre a non far gol non prende nemmeno la porta. Ogni tanto la sberla questa squadra la presa: ora ha trovato delle soluzioni. Il ritorno di Gabbia ti dà qualcosa, è meno irruente di quando se n’è andato. Adli si è calato in un ruolo in cui bisogna cantare e portare la croce, mi sembra che abbia anche la gamba per correre tanto».