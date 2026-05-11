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Nkunku impatta bene in Milan Atalanta: i numeri della sua sfida! Tiri tentati, dribbling riusciti e non solo
Nkunku è una delle poche note positive di una serata a dir poco pessima vissuta ieri sera allo Stadio San Siro dai rossoneri
Il posticipo di ieri sera a San Siro ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri. Il Milan è uscito sconfitto dal confronto con l’Atalanta, al termine di una prestazione opaca che ha evidenziato diverse lacune tattiche e di approccio. La formazione guidata da Massimiliano Allegri è apparsa contratta per gran parte del match, subendo l’aggressività e l’organizzazione della Dea, capace di portarsi su un clamoroso 0-3 che sembrava aver chiuso definitivamente i giochi.
La Cronaca del Match: Un Risveglio Tardivo
Il Milan è rimasto in balia degli avversari per oltre un’ora di gioco. Solo nei minuti finali, spinta dall’orgoglio e dai cambi, la squadra rossonera ha tentato una disperata rimonta. Il difensore Pavlovic ha accorciato le distanze sugli sviluppi di un calcio piazzato, seguito poco dopo dalla rete di Christopher Nkunku. Tuttavia, il forcing finale non è bastato a rimediare a una serata definibile come “pessima” sotto il profilo della manovra e della solidità difensiva.
Il Fattore Nkunku: Luci in un Milan Opaco
L’unica vera nota lieta per Allegri è rappresentata dall’ingresso in campo di Nkunku. L’attaccante francese, subentrato nella ripresa, ha cambiato il volto dell’attacco milanista, dimostrando di essere in una condizione fisica e mentale superiore rispetto a molti compagni di squadra. La sua capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica ha messo in costante difficoltà la retroguardia bergamasca.
Le Statistiche di Nkunku
Nonostante il risultato negativo di squadra, i dati individuali del francese (presi da SofaScore) sottolineano una prestazione di buon livello in pochi minuti di utilizzo:
- 1 Gol segnato che ha riaperto il match.
- 1 Rigore conquistato con un inserimento fulmineo.
- 5 Tiri totali, a testimonianza di una costante pericolosità offensiva.
- 1 Traversa colpita, che ancora grida vendetta.
- 1 Grande occasione mancata, unico neo di una serata quasi perfetta.
- Precisione nei passaggi: 19 su 20 (95%).
- Dribbling riusciti: 2 su 3 tentati.
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