Nkunku Milan, il francese vola verso la sfida di Pisa in stato di grazia: i numeri del francese

Nkunku Milan, l’attaccante francese arriva all’Arena Garibaldi dopo aver ritrovato un feeling che non sentiva dai tempi della Bundesliga

La sfida di questa sera tra Pisa e Milan porta con sé una serie di incroci statistici e suggestioni storiche di grande fascino. Come riportato dal sito della Lega Calcio Serie A, l’attenzione è rivolta in primis alla panchina rossonera: Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo il suo marchio di fabbrica, è il grande ex della serata. Proprio a Pisa debuttò in Serie A da calciatore l’11 giugno 1989, subentrando a Martini all’88’ proprio contro il Diavolo. Questa sera, per la prima volta, affronterà in un match ufficiale Oscar Hiljemark, il giovane allenatore svedese che sta cercando di dare un’identità moderna alla formazione toscana.

Il momento d’oro di Nkunku e dei centrocampisti

I riflettori sono però puntati soprattutto su Christopher Nkunku, l’attaccante francese dotato di tecnica sopraffina e velocità d’esecuzione, che sta vivendo un momento magico. Con la rete siglata contro il Bologna, il numero 11 ha raggiunto quota 5 gol in questo campionato. Il dato certifica la sua rinascita: Nkunku Milan è un binomio che funziona come non accadeva dalla stagione 2022/23, quando il calciatore superò la doppia cifra con la maglia del Lipsia. La sua capacità di svariare sul fronte offensivo sarà l’arma principale per scardinare la difesa di Hiljemark.

Oltre all’attaccante, i rossoneri ritrovano certezze dai propri centrocampisti. Ruben Loftus-Cheek, il possente mediano inglese abile negli inserimenti fisici, è tornato al gol nell’ultimo turno, rompendo un digiuno che durava dallo scorso agosto. Altrettanto decisivo appare Adrien Rabiot, il centrocampista mancino di caratura internazionale che ha ritrovato contro gli emiliani la gioia del gol e dell’assist nella stessa partita, un’impresa che non gli riusciva dal dicembre 2023.