Nkunku Milan, il trasferimento è ora ufficiale! Svelato anche il numero di maglia, il comunicato. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha ufficialmente comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Christopher Nkunku dal Chelsea. L’attaccante francese, un rinforzo di altissimo livello per la squadra di Allegri, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Un’operazione che dimostra l’ambizione del club e la volontà del DS Igli Tare di mettere a disposizione del tecnico un giocatore completo e di grande talento. Nkunku vestirà la maglia numero 18.

La carriera di Nkunku in sintesi

Nato il 14 novembre 1997, Nkunku è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, debuttando in prima squadra nel 2015 e collezionando 78 presenze e 11 gol. Con il PSG ha vinto numerosi trofei, tra cui tre Ligue 1.

Nell’estate del 2019, il suo trasferimento al Lipsia segna un punto di svolta nella sua carriera. In Germania, Nkunku si afferma come uno dei migliori attaccanti d’Europa, con un bilancio di 172 presenze e 70 gol, e vince due Coppe di Germania. La stagione 2022/23 lo vede capocannoniere della Bundesliga, un traguardo che ha attirato l’attenzione dei top club europei.

Nel 2023, il passaggio al Chelsea, dove continua a dimostrare il suo valore, segnando 18 gol in 62 partite e vincendo la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025. Nel marzo 2022 ha debuttato con la nazionale francese, con cui ha totalizzato 14 presenze e 1 gol.

L’arrivo di Nkunku è una grande notizia per il Milan, che si assicura un giocatore in grado di ricoprire diversi ruoli in attacco, con qualità tecniche e capacità realizzative che potrebbero fare la differenza. L’obiettivo è chiaro: puntare a grandi traguardi in Italia e in Europa.