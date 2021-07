Nizza Milan, ci sono anche due Primavera: convocati Di Gesù e Robotti

Stefano Pioli convoca anche due giovani del Milan Primavera nell’amichevole di questa sera contro il Nizza

Nizza-Milan sarà un’altra chance per mettersi in mostra per Enrico Di Gesù e Giovanni Robotti, giovani della Primavera aggregati tra i grandi in questo precampionato. I due centrocampisti sono stati convocati da Stefano Pioli per l’amichevole di questa sera.

Per entrambi minuti in campo nelle due gare a Milanello contro Pro Sesto e Modena. Vedremo se stasera avranno un’altra occasione di fare esperienza in un contesto decisamente più impegnativo.