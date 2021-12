Ceccarini: «Il nome in pole per sostituire Kjaer è Botman»

Ceccarini, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan relativa alla sostituzione di Kjaer: Botman in pole

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto a TMW per parlare delle mosse del Milan a gennaio per quanto riguarda la sostituzione dell’infortunato Kjaer:

«Anche il Milan è molto attivo. Il casting per il sostituto di Kjaer continua. Per Christensen e Rudiger sono aumentate le difficoltà ed ecco che stanno salendo le quotazioni di Botman, centrale del Lille, classe 2000 cresciuto nell’Ajax. Un giocatore di grandissima prospettiva, che potrebbe fare molto bene in coppia con Tomori. Il vero problema è che il club francese (da dove il Milan in estate ha acquistato Maignan) chiede almeno 25 milioni di euro mentre i rossoneri sarebbero intenzionati a lavorare su un prestito oneroso con diritto di riscatto».