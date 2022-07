Nesta sulla Juventus: «Con tutto quello che spende è costretta a vincere, almeno il campionato». Le parole dell’ex rossonero

Alessandro Nesta ai microfoni del La Gazzetta dello Sport ha analizzato il prossimo campionato di Serie A. Ecco le parole dell’ex rossonero sulla Juventus:

«La Juve con tutto quello che spende è costretta a vincere, almeno il campionato. L’anno scorso ha fatto male, adesso è obbligata a conquistare qualcosa di importante. L’allenatore? Alla Juve ormai chi passa fa male: Sarri non andava bene, Pirlo era inesperto, Allegri è tornato e non ha vinto, non vorrei che il problema fosse sempre l’allenatore. Anche la rosa va sistemata, deve essere più funzionale, ultimamente lo è stata poco rispetto al gioco che si voleva fare».