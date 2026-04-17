Nesta: «Pato? Gestito male: troppa massa muscolare lo ha fatto infortunare». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nome di Alessandro Nesta evoca ricordi indelebili nel cuore di ogni appassionato di calcio, soprattutto tifoso del Milan. Recentemente, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex difensore ha ripercorso le tappe fondamentali di una carriera straordinaria, vissuta costantemente ai vertici del calcio mondiale. Nesta, oggi allenatore, ha aperto lo scrigno dei ricordi, analizzando i grandi successi e le amare cadute che hanno segnato il suo percorso con la maglia dei rossoneri e della Nazionale. In particolare, ha risposto a una domanda riguardante il talento‘sprecato’ di Alexandre Pato.

PAROLE – «Per me Pato è stato gestito male. È arrivato questo ragazzino che andava a 200 all’ora e per me gli hanno fatto fare troppa palestra perché lo hanno visto bambino. Invece era un giocatore esplosivo che troppo massa muscolare lo ha fatto infortunare: questo è il motivo per cui ne ha avuti tanti, secondo me»