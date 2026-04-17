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Calciomercato Milan, rispunta Goncalo Ramos: assist di Mendes ma c’è un ostacolo da superare
Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione riprende quota la suggestione legata a Goncalo Ramos. I dettagli
Il calciomercato Milan in vista della stagione 2026/2027 potrebbe parlare nuovamente portoghese. Come riportato da Luca Bianchin su Gazzetta.it, la situazione di Gonçalo Ramos al Paris Saint-Germain è diventata un caso: l’attaccante, arrivato a Parigi con grandi aspettative, è ormai scivolato tra le riserve, faticando a trovare spazio nelle rotazioni di Luis Enrique in questa stagione 2026. Davanti a questo scenario, il potentissimo agente Jorge Mendes è pronto a intavolare una discussione con la dirigenza rossonera per valutare il trasferimento a Milano dell’ex centravanti del Benfica.
Calciomercato Milan, Gonçalo Ramos tra bonus e milioni: le cifre dell’affare
L’operazione, pur affascinante, presenta ostacoli economici non indifferenti che il Milan dovrà analizzare con attenzione:
- Ingaggio Pesante: Secondo le stime della Gazzetta, lo stipendio di Ramos, includendo i bonus, si aggira intorno ai 5 milioni di euro a stagione. Una cifra che lo posizionerebbe nella fascia alta del monte ingaggi milanista.
- Il rendimento in Ligue 1: In questa annata, Ramos ha collezionato appena 6 gol in 25 presenze, partendo spesso dalla panchina (solo 10 volte titolare).
- La formula: Mendes potrebbe proporre la via del prestito con diritto o obbligo di riscatto, cercando di replicare operazioni che in passato hanno favorito i rapporti tra i due club.
Per il Milan, a caccia di un leader offensivo dopo le stagioni altalenanti di Giménez e Leao, Ramos rappresenta un profilo ideale per età (24 anni) ed esperienza internazionale, ma la trattativa dipenderà dalla disponibilità del PSG a partecipare al pagamento dell’ingaggio o a concedere uno sconto sul cartellino nel summit di giugno con Igli Tare e Ibrahimović.