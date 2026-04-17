Modric e il patto con Allegri: tre condizioni per il rinnovo. Ecco quali

Modric è orientato a rinnovare il contratto con il Milan per un’altra stagione ma solo al verificarsi di tre importanti condizioni

Il futuro di Luka Modric e quello del Milan sembrano destinati a incrociarsi ancora, ma non senza garanzie precise. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera sta seriamente valutando il prolungamento del contratto del fuoriclasse quarantunenne, arrivato da svincolato e diventato in breve tempo il perno insostituibile del centrocampo. Nonostante l’età, i numeri stagionali parlano chiaro: 31 presenze in Serie A, condite da due reti e tre assist, a dimostrazione di una condizione fisica e mentale ancora al top.

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Modric e il bivio rinnovo: le tre clausole del sì

Per apporre la firma sul rinnovo fino al 30 giugno 2027, l’entourage del croato avrebbe posto tre condizioni essenziali alla proprietà RedBird, come svelato da Peppe Di Stefano di Sky Sport:

Competitività della rosa : Modric chiede garanzie su un mercato ambizioso che permetta al Milan di lottare stabilmente per il vertice della classifica.

: Modric chiede garanzie su un mercato ambizioso che permetta al Milan di lottare stabilmente per il vertice della classifica. Champions League : La partecipazione alla massima competizione europea è imprescindibile. Attualmente il Milan è terzo con 63 punti , mantenendo un vantaggio di tre lunghezze sulla Juventus, cinque sul Como e sei sulla Roma.

: La partecipazione alla massima competizione europea è imprescindibile. Attualmente il Milan è , mantenendo un vantaggio di tre lunghezze sulla Juventus, cinque sul Como e sei sulla Roma. Permanenza di Allegri: Il legame con Massimiliano Allegri è granitico. Il tecnico lo ha schierato titolare in 30 delle 32 partite fin qui disputate, rendendolo il vero leader tecnico dello spogliatoio.

Il summit decisivo di giugno, alla presenza di Ibrahimović, definirà se queste condizioni saranno soddisfatte per dare il via al nuovo ciclo rossonero.