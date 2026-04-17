Calciomercato Milan, accordo totale per Gila? Clamorosa indiscrezione sullo spagnolo. Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Mario Gila: accordo praticamente definito per l’arrivo del difensore in rossonero

Il Milan rompe gli indugi e mette a segno il primo grande colpo per la stagione 2026/2027. Come rivelato da Daniele Longo su Calciomercato.com, la dirigenza rossonera ha raggiunto un accordo di massima per il trasferimento a Milano di Mario Gila. Il difensore spagnolo, pupillo del Direttore Sportivo Igli Tare che lo aveva già portato a Roma, ha dato la sua parola al club di via Aldo Rossi, accettando i termini relativi a ingaggio e durata del contratto. La trattativa con la Lazio è ormai alle fasi finali: l’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, garantendo a Massimiliano Allegri quel centrale moderno e versatile capace di agire sia nella difesa a tre che a quattro.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Calciomercato Milan, Gila e la rivoluzione rossonera: i nuovi equilibri

L’innesto dell’ex Real Madrid si inserisce in una strategia chiara voluta da Allegri: un rinforzo di peso per ogni reparto. Con l’arrivo di Gila, il pacchetto arretrato rossonero per il prossimo anno prende forma:

Le Conferme : Lo spagnolo si unirà a una batteria che comprende già Pavlovic , Gabbia , Tomori e De Winter .

: Lo spagnolo si unirà a una batteria che comprende già , , e . Il Futuro dei Giovani: Il talentino David Odogu, arrivato dal Wolfsburg nel 2025, è destinato a partire in prestito per fare esperienza, mentre il nuovo acquisto Andrej Kostic (bloccato dal Partizan per 3 milioni) inizierà il suo percorso nel Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D, con l’obiettivo di aggregarsi presto alla prima squadra.

L’accordo per Gila, che attende solo i passaggi formali, rappresenta il primo tassello di un mercato che vedrà il Milan impegnato anche nella ricerca di un mediano e di un nuovo numero 9 per completare la rosa competitiva chiesta da Allegri.