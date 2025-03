Nesta fa emozionare i tifosi del Milan, il retroscena su Atene: tutto l’orgoglio rossonero di Sandro. Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato da Luca Toni a Prime Video, Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla finale vinta ad Atene.

ATENE – «Segno del destino. Eravamo convinti che avremmo vinto. Il destino ce li aveva riportati lì, non potevamo sbagliare quella partita, non potevamo non vincere. Poi abbiamo giocato peggio rispetto a quella che non avevamo vinto, ma siamo stati più solidi. Eravamo convinti di vincere, già da inizio partita».