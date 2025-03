Nesta racconta il suo addio al Milan: «Mi avevano proposto il rinnovo, ho rifiutato per questo motivo». Le sue recenti dichiarazioni

Intervistato da Luca Toni a Prime Video, Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo addio al Milan.

ADDIO AL MILAN – «Ho detto basta dopo che mi sono operato e prendevo due voltaren al giorno, ero fritto. Il corpo cominciava a dirmi basta. L’anno prima avevo fatto le due partite col Barcellona con Messi, le avevo portate a casa non so come. L’anno dopo mi dicevo che se avessi beccato un altro così mi avrebbe sfondato, quindi ho detto che era ora. Il Milan mi aveva proposto un altro anno di contratto, io ho detto di no. Io sono un difensore e devo correre dietro la gente e quindi me ne sono reso conto che era ora, gli attaccanti fanno più fatica a capirlo».