Nesta da brividi su Maldini, discorso meraviglioso: le sue parole fanno impazzire i tifosi del Milan. Le sue recenti dichiarazioni

Intervistato da Luca Toni a Prime Video, Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni su Paolo Maldini.

NESTA E MALDINI – «Ci avevo già giocato insieme in Nazionale, poi sono andato al Milan. È il più forte difensore in assoluto per qualità fisica e mentale. Sbagliava anche lui, pochissimo, ma quando sbagliava non lo intaccava per niente. Sempre sul pezzo, parlava poco. Il migliore del calcio mondiale. Mi ha insegnato la mentalità. Io venivo da Roma con il capello stirato, sandali e bermuda, lui mi ha insegnato come si stava al Milan. Aveva una forza… A 40 anni andava ancora come un treno. È stato il più forte, l’unica persona che quando incontro mi mette in imbarazzo. Perché? Non lo. Imbarazzo nel senso che è diverso dagli altri».