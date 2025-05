Nesta a DAZN: «Abbiamo sempre fatto fatica. Spero di non trovarmi più in questa situazione»

Nesta, ex difensore centrale del Milan e attuale allenatore del Monza, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita:

Alessandro Nesta, nel prepartita di Milan-Monza, match che chiude la Serie A delle due squadre, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

«Abbiamo sempre fatto troppa fatica per vincere una partita. Quando perdi fa male, spero di non trovarmi in una situazione come quella di quest’anno, quello che ho imparato oggi spero di portarmelo dietro e che possa essere di insegnamento».