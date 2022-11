Tre giocatori del Milan impegnati nella giornata di oggi con le rispettive nazionali. Ecco il programma nel dettaglio

Tre giocatori del Milan scendono in campo nella giornata di oggi per un’altra tornata di amichevoli internazionali. In primo piano l’Algeria di Ismael Bennacer che sfida la Svezia.

Due impegni nelle Under 21. Pierre Kalulu scenderà in campo in Francia-Norvegia, mentre Malick Thiaw gioca contro l’Italia con la sua Germania.