Nazionali Milan: oggi in campo il Portogallo di Leao

Il Portogallo di Rafael Leao oggi in campo in un amichevole in vista del Mondiale contro la Nigeria: i dettagli

Nella giornata di oggi Rafael Leao e la sua Portogallo saranno impegnati nell’amichevole contro la Nigeria alle ore 19:45. Un test match importante per i lusitani, che esordiranno nel Mondiale il prossimo 24 novembre contro il Ghana.

In campo anche Marko Lazetic con la Serbia Under 19, che per le qualificazioni all’Europeo sfida la Macedonia. Sarà del match anche il Primavera rossonero Jan-Carlo Simic. C’è un po’ di Milan anche nella Romania U21 con Andrei Coubis, per lui sfida amichevole contro il CSA Steaua.