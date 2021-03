Nazionali: Calhanoglu trascina la Turchia, Diaz decisivo

Una notte di gloria che, dopo il gol di Firenze, mette di nuovo in mostra il miglior Çalhanoğlu. Ieri sera si è giocata Turchia-Olanda, prima giornata del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2022: la partita è terminata con il risultato di 4-2 a favore dei turchi. Uno dei grandi protagonisti del match è stato senz’altro il nostro Hakan, autore del gol del 3-0 e dell’assist dell’1-0 a Burak Yilmaz.

Con la maglia della Spagna U21 si è distinto invece Díaz, in campo dal primo minuto nella prima partita del Gruppo B di Euro U21 2021: Brahim, negli 83 minuti giocati, ha servito a Puado l’assist dell’1-0. Il prossimo impegno vedrà gli spagnoli impegnati contro l’Italia nella seconda giornata.

90′ per Krunić nel pareggio della sua Bosnia Erzegovina contro la Finlandia, maturato nella ripresa. Rade è stato schierato dal c.t. Ivaylo Petev come esterno sinistro del tridente.

Spazio nel secondo tempo per Hauge in Gibilterra-Norvegia: Jens Petter è subentrato a Elyounoussi all’intervallo, la partita si è conclusa 3-0 per i norvegesi. Nel successo del Belgio per 3-1 sul Galles, invece, è rimasto in panchina Alexis Saelemaekers.

Serata difficile per Tonali e Gabbia con l’U21 azzurra: nell’1-1 contro la Repubblica Ceca, Sandro è stato espulso nel finale. Matteo è rimasto in campo 90 minuti al centro della difesa del c.t. Paolo Nicolato. Sabato gli azzurrini torneranno in campo contro la Spagna di Brahim Díaz, Tonali squalificato non sarà della partita.

