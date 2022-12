Nazionale, i due obiettivi di Mancini per la ripartenza. Andare oltre l’assenza ai Mondiali e ripartire ad alto livello

L’Italia riparte in questi giorni con uno stage che coinvolge tanti giocatori giovani e sorprese, Mancini ha due obiettivi in testa.

Valutare il giovani per il futuro e poi iniziare a lavorare per i prossimi Europei e Mondiali. C’è voglia di riscatto in casa azzurra e anche per il Ct di far vedere che la bruciante eliminazione dal Mondiale in Qatar è stata solo frutto di un destino beffardo. Lo sguardo è rivolto al futuro sia per la rosa e sia sul campo e già si pensa agli Stati Uniti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.