Roberto Mancini ha convocato in Nazionale Davide Zappacosta a seguito dell’infortunio del rossonero Calabria

Roberto Mancini convoca Davide Zappacosta in Nazionale. L’esterno atalantino è stato chiamato per il decisivo match contro l’Irlanda del Nord dopo l’infortunio al polpaccio di Davide Calabria e l’abbandono del ritiro di Cristiano Biraghi per motivi personali.

LE ULTIME SULL’INFORTUNIO DI CALABRIA