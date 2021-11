Infortunio Calabria, problema in Nazionale per il terzino: le ultime

Infortunio Calabria. Problema al polpaccio per il terzino del Milan che ha giocato ieri gli ultimi 10 minuti contro la Svizzera

Infortunio in Nazionale per Davide Calabria. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino del Milan ha riscontrato un problema fisico al polpaccio al termine del match contro al Svizzera, dove ha giocato gli ultimi 10 minuti. Roberto Mancini non potrà contare su di lui con l’Irlanda del Nord.

Il giocatore ha già lasciato il ritiro azzurro, da valutare a questo punto le sue condizioni in vista della ripresa del campionato, dove i rossoneri affronteranno la Fiorentina il prossimo 20 novembre.