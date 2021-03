Nazionale, le idee di Mancini per chiudere in bellezza contro la Lituania, questa sera la terza delle prime gare di qualificazione al Qatar

Nazionale, le idee di Mancini per chiudere in bellezza contro la Lituania, questa sera la terza delle prime gare di qualificazione al Qatar. Corriere della sera di questa mattina fa il punto in merito alle scelte del ct azzurro: “Qualificazioni mondiali Terza partita in 6 giorni: con la Lituania tanto turnover e un obiettivo dichiarato”. E ancora: “Mancini alza il tiro”.

A CACCIA DEL RECORD- “A caccia di Marcello Lippi- scrive il quotidiano- ma con il cuore in tempesta. Roberto Mancini non si fida della Lituania, la terza partita in sei giorni sulla strada verso il Qatar”. Di seguito le probabili formazioni secondo goal.com.

LITUANIA (4-5-1)- Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych.

ITALIA (4-3-3)- Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lorenzo Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi.