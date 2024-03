Napoli Torino: il Maradona insorge contro Orsato, l’arbitro ancora sotto accusa. COSA È SUCCESSO

Il Napoli ha pareggiato contro il Torino. Ancora sotto accusa però l’arbitraggio di Orsato, nel mirino dei tifosi azzurri

Il pubblico del Maradona è insorto contro l’arbitro Orsato al triplice fischio di Napoli Torino, reo di non aver concesso un rigore agli uomini di Calzona, dopo una spinta di Buongiorno su Osimhen.

Il fischietto torna nel mirino delle polemiche dopo che aveva concesso un penalty in Milan Atalanta di campionato per un contatto tra Giroud e Holm in area di rigore rossonera. Come riportato da TMW “Venduto, venduto!”, è stato il coro dei tifosi presenti allo stadio di Napoli.