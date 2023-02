Napoli, Raspadori out: l’attaccante punta il Milan

Giacomo Raspadori rimarrà ai box fino alla prossima sosta delle nazionali: la punta ex Sassuolo mette nel mirino la gara col Milan ad aprile

Brutta tegola in casa Napoli: si allungano i tempi per il rientro di Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante non sarà a disposizone di Spalletti fino alla sosta nazionali.

Il rientro potrebbe avvenire in occasione della sfida contro il Milan il 2 aprile, salterà di sicuro invece oggi con il Sassuolo, martedì in coppa, a Empoli, con la Lazio, con l’Atalanta e nel bis con l’Eintracht del 15 marzo.