Napoli, out anche Mario Rui: difesa da rivedere per Spalletti

Il Napoli per la sfida contro il Milan perde anche Mario Rui, ora c’è il rebus difesa per Spalletti contro i rossoneri

Il Napoli, oltre ad Insigne, non potrà contare nemmeno su Mario Rui. Il terzino sembrava dovesse essere recuperato per la super sfida di Sn Siro e invece sarà out.

Spalletti ora dovrà reinventarsi la difesa con lo slittamento a sinistra di Di Lorenzo e l’inserimento a destra di Malcuit. Al centro Juan Jesus con Rrahamani.