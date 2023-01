Napoli, Osimhen: «Scudetto? Cerchiamo di vincere il più possibile»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, parla così a Dazn nel post partita della grande vittoria contro la Juventus

«È stata una notte fantastica. Avevo bisogno di questi tre punti, sono orgoglioso di questi due gol e di aver dato il mio contributo alla squadra. Abbiamo una grande squadra, come la Juventus ma siamo stati bravi in questa battaglia stasera. Abbiamo buone chance di vincere lo Scudetto, ma non ci pensiamo adesso cerchiamo di vincere più possibile.»